Bắt nghi can sát hại em ruột, dìm xác dưới đầm tôm

Như Báo CAND thông tin, lúc 15h ngày 14/4, anh Hứa Minh Đức (Công an viên phụ trách ấp Bào Nhàn) không thấy anh Nhỏ ở nhà từ ngày 11 đến 13/4. nên báo cáo Ban Chỉ huy Công an xã Hồ Thị Kỷ. Ngay sau đó, Công an xã Hồ Thị Kỷ cử người đến báo cho người thân anh Nhỏ. Tuy nhiên, người thân không biết lý do anh Nhỏ vắng mặt.

Sau đó, Công an xã Hồ Thị Kỷ cùng người thân đến đầm tôm của anh Nhỏ (khóm 1, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) nhưng không gặp. Nghi ngờ anh Nhỏ ngã xuống đầm tôm nên mọi người tổ chức mò tìm, phát hiện thi thể anh này bị 3 khúc gỗ dìm dưới đáy nên trình báo Công an tỉnh Cà Mau.

Sau khi cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể anh Nhỏ cho gia đình lo hậu sự thì người mẹ 90 tuổi của anh Nhỏ cũng tử vong sau khoảng 2 giờ đồng hồ. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ nguyên nhân cụ bà tử vong và điều tra mở rộng vụ án.