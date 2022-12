Bắt nghi can cướp tiền của khách tại chi nhánh Agribank

Thời điểm này, chị T.T.T. (là khách hàng) để 90 triệu đồng trên quầy thì bị Tùng uy hiếp, lấy đi 20 triệu đồng. Nghi can sau đó tháo chạy khỏi ngân hàng.

Nghi can sau đó đi bộ vào sảnh, lấy trong người khẩu súng nhựa màu đen, uy hiếp người dân đang giao dịch tại quầy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu vào cuộc điều tra. Đến 18h30 cùng ngày, Tùng bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đang lấy lời khai nghi can để làm rõ động cơ gây án.