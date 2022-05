Bắt nam thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra vụ nam thanh niên dùng búa đập bể tủ kính rồi cướp vàng của tiệm vàng Sơn Trang, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên họ bất ngờ nghe tiếng tri hô của người bên trong tiệm vàng, sau đó thấy một nam thanh niên khoảng 30 tuổi một mình chạy xe máy phóng đi với tốc độ rất nhanh về hướng đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất hình ảnh camera an ninh ở tiệm, các tuyến đường xung quanh nhằm xác định nghi can để truy bắt.

Đến 15h30' ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nghi cướp tiệm vàng trên địa bàn.