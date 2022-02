Bắt Nam 'Rồng' - đối tượng giết người trốn về Hà Nội ăn Tết

Ngày 7/2, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng truy nã nguy hiểm - Nguyễn Phương Nam (SN 1987, ở Lạng Sơn, còn gọi là Nam "Rồng") về tội Giết người sau khi đối tượng từ nước ngoài trốn về Hà Nội ăn Tết.



Theo tài liệu điều tra, Nam “Rồng”, sinh ra trong một gia đình cơ bản, bản thân từ là họa sĩ. Từ năm 2020, Nguyễn Phương Nam ra tù, nghiện ma tuý, kiếm sống bằng nghề đòi nợ thuê, bản thân từng có 5 tiền án, tiền sự.



Ngày 7/2, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng truy nã nguy hiểm - Nguyễn Phương Nam (SN 1987, ở Lạng Sơn, còn gọi là Nam "Rồng") về tội Giết người sau khi đối tượng từ nước ngoài trốn về Hà Nội ăn Tết.



Theo tài liệu điều tra, Nam “Rồng”, sinh ra trong một gia đình cơ bản, bản thân từ là họa sĩ. Từ năm 2020, Nguyễn Phương Nam ra tù, nghiện ma tuý, kiếm sống bằng nghề đòi nợ thuê, bản thân từng có 5 tiền án, tiền sự.

Đối tượng Nam "Rồng" sau khi bị bắt

Để lấy “số má” trong giới giang hồ, Nam xăm trổ kín người với hình nổi bật là con rồng ở ngực, nên được gọi là Nam “Rồng”.



Cuối tháng 5/2021, Nam chở bạn gái tới nhà trọ tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và xảy ra mâu thuẫn với anh N.V.T (sinh năm 1990). Nam cùng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1993), dùng dao chém liên tiếp khiến anh T chấn thương nặng và tử vong.



Hải bị bắt, còn Nam bỏ trốn. Căn cứ tài liệu điều tra và hồ sơ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Nam về tội “Giết người”. Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) được đề nghị hỗ trợ truy bắt.



Xác định Nam từng lên nhà một người bạn ở Đắk Lắk để tìm việc sau khi giết người, một tổ công tác được cử đến đây thu thập thông tin. Tuy nhiên, Nam rất cảnh giác, ít giao lưu và xoá sạch mọi dấu vết. Sau một thời gian ở Đắk Lắk, Nam vượt biên sang Campuchia. Manh mối lúc này một lần nữa bị đứt đoạn.



Tháng 12/2021, từ tin báo của quần chúng, Ban chuyên án phát hiện Nam đã trở lại Việt Nam... Trinh sát đã tiếp cận hàng trăm quan hệ xã hội của Nam trên khắp cả nước, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai.



Sau nhiều ngày đêm truy tìm khắp Đồng Nai và các tỉnh lân cận không lần ra tung tích Nam, tổ công tác rút về để khoanh vùng tại một số tỉnh miền Bắc.



Quá trình thu thập tài liệu, các cán bộ trinh sát biết Nam “Rồng” có nhà ở tỉnh Lạng Sơn, nên một tổ công tác nhanh chóng di chuyển về địa phương này. Tuy nhiên, tại đây, lực lượng Công an xác định gia đình Nam “Rồng” đã chuyển về Hà Nội.



Sau nhiều tháng xác minh, giữa tháng 1/2022, trinh sát đã phát hiện Nam “Rồng” đang ở địa bàn Phùng Khoang, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) để đón Tết nên đã bí mật bám sát.



Vào thời điểm bất ngờ, khi đối tượng đi xe máy ra đường, các trinh sát lập tức bao vây, khống chế. Thấy vậy, Nam vứt xe, bỏ chạy được 5m thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.