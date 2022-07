Bắt một đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tăng Duy Thành (SN 1990, thường trú tại số nhà 24, tổ 1 phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ) về tội “Tổ chức đánh bạc” .