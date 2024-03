Bật mí về siêu thực phẩm giàu vitamin C hơn cả cam

Chất này cũng giúp chuyển hóa protein, hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng cường hấp thu sắt non-heme (có trong thực vật). Đồng thời, làm tăng khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, trung hòa các gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư và các bệnh khác liên quan đến stress oxy hóa tiêu thụ ớt chuông đỏ đầy đủ còn giúp ngăn ngừa các tình trạng xảy ra do thiếu vitamin C, chẳng hạn như bệnh scorbut.

Bên cạnh vitamin C, ớt chuông đỏ còn được biết đến là có nhiều các loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa khác. Theo NIH, nửa cốc ớt đỏ sống cung cấp 117 microgam (mcg) hoạt tính retinol hay còn gọi là vitamin A, chiếm 13% khẩu phần ăn được khuyến nghị.

Dạng vitamin A có trong ớt cam và đỏ được gọi là beta carotene, chất này được cơ thể chuyển đổi thành dạng hoạt động của vitamin A có vai trò thiết yếu trong việc tăng cường thị lực, ngăn ngừa chứng quáng gà và nhìn rõ hơn vào ban đêm.

Các vitamin và khoáng chất khác cũng đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Chẳng hạn, vitamin B6 hỗ trợ hệ thần kinh trung ương và quá trình trao đổi chất, v vitamin B9 giúp chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng và rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển tế bào bình thường.