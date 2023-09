Theo Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh, tấm phông về buổi tập huấn nuôi ong bị in sai do thiếu sót của cơ sở in ấn và khách sạn nơi tổ chức tập huấn. Đơn vị đã phát hiện, yêu cầu sửa lại từ trước đó.