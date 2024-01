Trang Eat this not that bật mí một thay đổi trong chế độ ăn uống giúp giảm cân nhanh hơn.

Khi nói đến việc giảm cân, điều quan trọng là thiết lập mức thâm hụt calo và có thói quen ăn kiêng và tập thể dục lành mạnh phù hợp. Đồ hoạ: Thanh Thanh Khi nói đến việc giảm cân, điều quan trọng là thiết lập mức thâm hụt calo và duy trì thói quen ăn kiêng và tập thể dục lành mạnh phù hợp. Trong đó, có một thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn chính là cắt giảm nguồn calo từ đồ uống có đường. Có rất nhiều đồ uống mà mọi người tiêu thụ hàng ngày có thêm đường bổ sung như soda, đồ uống tăng lực, trà ngọt, sữa có hương vị... Uống những đồ này hàng ngày có thể gây tăng cân. Đường bổ sung là nguồn cung cấp calo rỗng, nghĩa là lượng calo có rất ít giá trị dinh dưỡng. Nếu không có bất kỳ chất xơ hoặc vitamin và khoáng chất nào, bạn sẽ chỉ nhận được một lượng đường khiến lượng đường trong máu tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời, khiến bạn thèm ăn nhiều đồ ngọt và đồ uống có đường suốt cả ngày. Vì vậy, đảm bảo thay thế đồ uống có đường bằng các nguồn cung cấp nước khác. Uống đủ nước lọc mỗi ngày là yếu tố quan trọng.Bên cạnh nước lọc, các đồ uống khác nên cân nhắc kết hợp vào chế độ ăn uống bao gồm trà nóng và lạnh, cà phê đen với một chút sữa hoặc kem, nước trái cây, sinh tố không thêm đường, sữa nguyên chất. Chú ý đến lượng đường trong đồ uống để đạt được mục tiêu về cân nặng và sức khỏe.