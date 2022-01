Bật mí cuộc sống riêng ít biết của Kim Tử Long và vợ kém 14 tuổi

Vợ chồng nghệ sĩ Kim Tử Long và Trinh Trinh lạc quan về cuộc sống nên nhận được nhiều lời khen trẻ trung và phong độ, giọng ca Tình anh bán chiếu nói: "Nhất là người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cho nên ở nhà mình cứ vui vẻ, thoải mái là trẻ liền". Anh cho rằng cuộc sống của mình luôn có sự hồn nhiên và vui tươi là lý do khiến anh luôn tươi trẻ ở độ tuổi U60.

Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng nhắn nhủ: "Đừng nghĩ mình có chuyện buồn rồi đưa chuyện buồn đó vào trong lòng để ấp ủ. Buồn quăng ra ngoài, chỉ đem vào nụ cười và niềm vui cho mình thôi.

Tôi đã nghiệm ra từ năm 2021, chúng ta còn được ngồi đây nói chuyện thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, cho nên mình đừng buồn nữa. Bỏ hết tất cả muộn phiền đau lòng hoặc những gì hờn trách với nhau. Để làm sao có thể sống vui và nụ cười luôn ở trên môi. Đó là lý do tại sao tôi luôn trẻ".

Chương trình Vui xuân cùng THVL 2022 phát sóng 21h Chủ Nhật ngày 30/1 trên kênh THVL1.

Kim Ngân