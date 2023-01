Bật mí bí quyết ăn uống giúp con người kéo dài tuổi thọ

Ông Hu nói thêm: “Chúng tôi đã tính đến kỹ càng các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và giảm tiêu thụ thịt đỏ, thịt chế biến sẵn cũng như đồ uống có đường, còn rượu sẽ cho phép tiêu thụ ở mức độ vừa phải”.

Kết quả của nghiên cứu

Nghiên cứu cho thấy, các chế độ ăn hầu hết đều cải thiện sức khoẻ của tình nguyện viên, giảm 6-13% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, 7-18% nguy cơ tử vong do bệnh ung thư và gần 7% nguy cơ tử vong do bệnh thoái hoá thần kinh, chẳng hạn như chứng sa sút trí tuệ.

Mức giảm nguy cơ tử vong do bệnh đường hô hấp là lớn hơn nhiều, từ khoảng 35% đến 46%.

Từ nghiên cứu, tiến sĩ Hu nhận định: “Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen này có lợi ích đáng kể trong việc giảm tỉ lệ tử vong sớm do nhiều nguyên nhân”.

“Mọi người cũng có nhiều sự linh hoạt trong việc lựa chọn và tạo ra mô hình ăn uống lành mạnh của riêng mình. Nhưng nguyên tắc chung như ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật, giảm khẩu phần thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, không ăn thực phẩm chứa nhiều đường… nên được chú trọng trong bất kể phương pháp ăn kiêng nào”.