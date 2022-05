Bắt ma men dâm ô 2 bé gái

Qua camera trong nhà, chị H. phát hiện hành vi của Dễ nên gấp rút chạy về nhà và báo công an. Lực lượng công an khẩn trương có mặt, triệu tập Hồ Dễ đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, với những chứng cứ không thể chối cãi, Hồ Dễ thừa nhận hành vi của mình.

XUÂN TIẾN