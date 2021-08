Bắt lô ma túy được đưa từ Myanmar vào Việt Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Chang A Cú (SN 1990, có HKTT tại thôn Vạn Dền Sử 2, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa) và Châu Thị Cha (SN 1992, có HKTT tại thôn Tòng Sành, xã Cốc San, TP Lào Cai, Lào Cai) về hành vi phạm tội trên.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên tuyến trọng điểm, tập trung là Tây Bắc và kế hoạch Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn trong đó huyện Mường Khương là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Sau nhiều ngày lặn lộn ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, khoảng đầu tháng 8-2021, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an huyện Mường Khương phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ Lào qua các tỉnh về Lào Cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đường dây có sự tham gia của các đối tượng người dân tộc Mông ở địa bàn thị xã Sa Pa, huyện Mường Khương với đối tượng phạm tội ma túy quốc tế ở vùng tam giác vàng, đặc biệt là ở bên Lào, tạo nên đường dây khép kín, hoạt động manh động liều lĩnh.