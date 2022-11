Bắt lái xe khách lấn làn đâm ô tô tải làm 15 người thương vong ở Huế

Khi đến địa điểm trên, xe ô tô khách do ông Thiện cầm lái đâm trực diện với ô tô tải mang BKS 73C-097.01 do anh Nguyễn Anh Hào (SN 1983, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đi hướng ngược lại.

Tài xế Thiện (bìa trái) bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Ảnh công an cung cấp

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 hành khách chết tại chỗ, 13 người khác bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Công an TP Huế, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.