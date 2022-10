Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong vụ án mạng 2 người chết ở Bình Dương

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng, dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Con dao tự chế Thương gây án luôn đem theo trong người.

Thương còn khai do nóng tính nên không chỉ lúc ăn nhậu mà khi đi làm nếu ai đó làm khó chịu thì sẽ đánh.

Thảo Nguyễn