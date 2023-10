Bắt khẩn cấp thanh niên đập kính ô tô lấy trộm 20 tờ vé số trúng giải nhất

Trường hợp phát hiện các vụ việc về an ninh trật tự kịp thời thông báo ngay các đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thị xã Bến Cát, số điện thoại 0274.3564268 (hoặc nhắn tin trực tiếp đến Zalo, Facebook "Công an thị xã Bến Cát") để kịp thời xử lý.

Qua vụ việc trên Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người dân tự bảo vệ tài sản của mình, tuyệt đối không để tài sản có giá trị trên ô tô khi không có người trông coi.

Cụ thể, tối 18/11/2019, một người đàn ông lái ô tô BKS 61A-453.51 đậu bên ngoài một quán ăn trên đường An Thạnh 24 (phường An Thanh, TP Thuận An) để vào ăn tối.

Sau khi ăn xong, người này ra về thì phát hiện ô tô của mình bị đập vỡ kính lấy đi tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng để trong xe.

Ngay khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thuận An đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Lương Ý