Bắt khẩn cấp nhóm người nổ súng vào nam thanh niên ở Bình Dương

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Thuận An bắt khẩn cấp 3 người liên quan đến vụ nổ súng làm một thanh niên bị thương.

Dương Tấn Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: CACC)