Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ xông vào siêu thị chém người dã man

Ngày 7/5, Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Đình Kiên (18 tuổi, trú tổ 53, phường Hòa An); Phạm Hoàng Vũ (18 tuổi, trú phường Hòa Phát); Phan Văn Bảo (trú tổ 33, phường Hòa Phát, cùng quận Cẩm Lệ); Nguyễn Đình Cường (trú 482/29 đường Nguyễn Phước Nguyên, tổ 30, phường An Khê, quận Thanh Khê), Lê Nguyễn Nhật Huy (17 tuổi, trú tổ 23, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, đêm 29/4, nhóm Kiên, Vũ, Bảo, Cường, Huy và một số thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại khu vực biển Đà Nẵng.