Bắt khẩn cấp nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Ông Ca vào ngành Công an từ năm 1975, khi vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Ông Ca từng nhiều năm công tác tại Công an TP Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là đại tá, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông Ca là thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XIV.