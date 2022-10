Bắt khẩn cấp kẻ đào trộm hài cốt, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc

Ngay sau đó, gia đình bà Q. đã trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thái Thụy báo cáo lên Công an tỉnh Thái Bình xin ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương phối hợp với Công an huyện Thái Thụy nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Sau khoảng hơn 24 giờ tích cực điều tra, đêm muộn ngày 23/10, lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ, xác định được Nguyễn Công Nho (50 tuổi), trú cùng thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình, chính là nghi phạm gây ra vụ việc nói trên.