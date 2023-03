Bắt khẩn cấp cặp vợ chồng liên quan vụ chủ tiệm spa bị giết ở Đồng Nai

Phát hiện một số trang sức bị phai màu, 2 người này dùng lửa đốt để kiểm tra thì sợi dây chuyền bị cháy, bốc mùi khét, còn nhẫn không cháy.

Sau đó, họ thống nhất mang số nhẫn trên đến tiệm vàng bán được 2,4 triệu đồng, rồi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Chiều 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai ập vào bắt giữ Long. Ngay sau đó, vợ Long đến cơ quan công an đầu thú.