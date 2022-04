Bắt khẩn cấp anh em Quân “trọc”, chặt vòi bạch tuộc “tín dụng đen” khét tiếng

Một trong số những nạn nhân của đường dây “tín dụng đen” khét tiếng do anh em Quân “trọc” cầm đầu là bà Trần Thị Y., SN 1957, trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình. Do không có đủ khả năng thanh toán tiền lãi và gốc cho anh em Quân “trọc” nên năm 2021, Quân đã cho đàn em ép bà Y. phải bán căn nhà trên Hàng Than cho mình với giá 1,5 tỷ đồng - một con số thậm chí còn rẻ hơn cả những căn nhà sâu trong ngách ở các quận xa trung tâm, tuy nhiên, vì sợ “thanh thế” của anh em Quân “trọc” mà bà Y. buộc phải đồng ý. Ngôi nhà này sau đó Quân cho đàn em sử dụng để giao dịch với khách.

Chuyên án xác lập, “xóa sổ” đường dây “tín dụng đen” tận gốc

Tại cuộc họp ngày 31-8-2021, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm phải triệt phá nhanh nhất, trong thời gian sớm nhất, “xóa sổ” đường dây hoạt động phạm tội của Quân “trọc” và đàn em. Ban Chỉ huy Phòng CSHS đã giao cho Đội CSHS Đặc nhiệm làm chủ công, tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sao cho ổ nhóm Quân “trọc” không kịp trở tay mà trốn khỏi Hà Nội.

Chỉ huy Đội CSHS Đặc nhiệm cho biết, Quân sử dụng nhà riêng và thuê nhiều địa điểm khác nhau để làm cửa hàng. Khách vay chủ yếu là người có nơi ở rõ ràng tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, hoặc thông qua người có quen biết với Quân giới thiệu.

Nguồn tin thu thập được cho thấy, sau một thời gian hoạt động “tín dụng đen”, Thạch Anh Quân đã sở hữu nhiều bất động sản trên địa bàn Hà Nội, nhiều bất minh về kinh tế. Từ đầu năm 2020, Quân thuê cửa hàng tại số 4 Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội để làm nơi giao dịch cho vay tiền, sau đó thêm ngôi nhà tại phố Hàng Than.