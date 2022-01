Bắt khẩn cấp 3 người trong nhóm lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Chiều 21/1, hai tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thực thi lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An) và Trần Thị Kim Xuân (SN 1981, trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Cùng thời điểm này, tổ công tác thứ ba cũng đã đến Đồng Nai thực thi lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Hường (SN 1975, tạm trú ở khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).