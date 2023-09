Bắt khẩn cấp 2 gã đàn ông xịt sơn, đập phá ô tô

Sáng 17/9, chị Đ.T.L (29 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông) đến cơ quan công an trình báo, lúc 20h ngày 16/9, chị đậu xe Toyota Corolla Cross, BKS 43A-753.xx trên vỉa hè tại ngã 3 Hồ Sỹ Tân - Hoa Lư, phường Nại Hiên Đông.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Sinh Nhật (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Quang Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Chiếc ô tô bị xịt sơn, đập phá.

Nhận tin, Công an quận Sơn Trà phối hợp với công an phường khẩn trương điều tra và xác định nghi can là Lê Văn Sinh Nhật, Nguyễn Quang Nam nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận, ngày 9/9, Nhật nhận được điện thoại của chị họ tên Nguyệt (hiện ở Mỹ). Do Nguyệt có quan hệ tình cảm với chồng chị L. nên bị chị này nhắn tin chửi bới. Vì vậy, Nguyệt nhờ Nhật phá hoại xe ô tô của chị L. và sẽ trả tiền công.