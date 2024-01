Bắt kẻ vận chuyển con hổ nặng 200kg ở Quảng Trị

Đây là vụ án lớn đấu tranh với đường dây vận chuyển, buôn bán động vật, bộ phận động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, động vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm liên huyện, liên tỉnh được các đơn vị ở Quảng Trị phối hợp thực hiện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, ngày 4/7, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Trí Ngọc và Ngô Sỹ Thành tại xã Quỳnh Giang do hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Lực lượng chức năng thu giữ một con hổ nặng 235kg, một xe ô tô, 2 điện thoại di động.

NGUYỄN VƯƠNG