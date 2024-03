Bắt kẻ tuyên truyền chống phá Nhà nước, xuyên tạc lịch sử

Chiều 12/3, theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Sang (SN 1967, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Sang bị bắt về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến 2023, Phan Đình Sang sử dụng 5 tài khoản Facebook để tham gia các hội nhóm phản động, chống đối trên không gian mạng.