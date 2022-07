Bắt kẻ tưới xăng lên người bạn rồi châm lửa đốt

Ngày 10/7, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho biết, bằng biện pháp nghiệp vụ vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Thức (SN 1996, trú tại xóm 7 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “cố ý gây thương tích”.