Bắt kẻ tự xưng “công an chìm” lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Năm 2021, biết anh Hoàng Anh Đức (SN 1986; ngụ Q.Liên Chiểu) có nhu cầu xin việc nên Tưởng xưng tên Dũng, là “Công an chìm”, làm nhiệm vụ bí mật, có mối quan hệ nhiều lãnh đạo nên có thể xin được việc cho anh Đức. Tưởng hứa cho anh Đức lái xe tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, hẹn nhận 8 triệu đồng lần đầu tại địa điểm cạnh trụ sở Công an P.Hoà Minh (Q.Liên Chiểu) vào ngày 26-7-2021.

Vào lúc 18 giờ ngày 27-7, Tưởng hẹn anh Đức giao thêm tiền để lo việc làm. Khi Tưởng gặp và nhận 5 triệu đồng của anh Đức tại P.Hòa Minh bị Công an bắt giữ.

Qua xác minh, điều tra, Công an TP.Đà Nẵng làm rõ hành vi vi phạm, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tưởng. Đối tượng đã có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2010, chịu án tù 7 năm tại Trại giam An Điềm (thuộc Bộ Công an).