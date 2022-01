Bắt kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm mang súng theo người

Lúc 10h ngày 23/1, tại bản Co Tang (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Sơn La và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc truy bắt Tráng A Thào.