Bắt kẻ tổ chức đưa người vượt biển sang Campuchia làm việc tại sòng bài

Ngày 5/2, Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thế Anh (SN 1996, trú huyện Thanh Miện) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú TP Chí Linh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Thế Anh mở tiệm cầm đồ Gia Bảo (địa chỉ ở quận Tân Bình, TP.HCM), còn Nguyên làm thuê cho Thế Anh.

Cuối năm 2021, thời điểm này dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, cả nước đang thắt chặt các quy định về xuất nhập cảnh để phòng chống dịch.