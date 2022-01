Bắt kẻ tổ chức cho 4 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 17/1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981, trú 33/1D Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) do tổ chức cho nhóm người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.