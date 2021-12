Bắt kẻ tiếp tay cho người nước ngoài mạo danh Công an gọi điện lừa đảo

Mở rộng điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 290 BLHS liên quan đến Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Văn Đô, ngày 31/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Văn Nghĩa (1966, trú xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cùng về tội danh trên.

Trước đó, ông N.V.P (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và một số người khác bị kẻ gian giả mạo Cơ quan Công an liên lạc qua điện thoại hù dọa có liên quan đến tội phạm. Các nạn nhân được yêu cầu chứng minh sự vô can bằng cách mở tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ internet banking và nộp tiền vào tài khoản rồi tải một ứng dụng lạ có biểu tượng của ngành Công an về điện thoại với lý do để cơ quan điều tra xác minh và chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 bị hại.