Bắt kẻ tàng trữ ma túy thời điểm TPHCM tăng cường giãn cách

Ngày 1/9, Công an phường 2, quận 6, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1986, ngụ quận 6) về hành vi tàng trữ trái phép chất .

Theo đó, khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, hai chiến sĩ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng gồm Binh nhất Nguyễn Văn Toàn và Binh nhất Hồ Văn Phụng phối hợp Tổ tuần tra công an, quân sự liên Phường 1, 2, 3, 4, quận 6 do Đại úy Lê Thanh Bình, Công an phường 4 làm tổ trưởng.