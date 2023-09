Bắt kẻ nhận 100.000 USD 'chạy án' cho nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong về tội Môi giới hối lộ, Nguyễn Văn Chung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã nhận 100.000 USD 'chạy án' cho ông Đặng Việt Hà (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung. (Ảnh Công an cung cấp)