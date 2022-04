Bắt kẻ lao ô tô vào công an hòng chạy trốn khi mang súng đi giao ma túy

Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu xác định khẩu súng Thuận mang theo là súng quân dụng. Sau khi khởi tố tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Công an TP.Bắc Ninh đã chuyển hồ sơ và bị can lên Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra.

Khi có kết luận giám định khẩu súng, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ khởi tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 12/4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang 211 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại Khách sạn Family 88888 (phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh).