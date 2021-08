Bắt kẻ giả mạo Cảnh sát, đến trước trụ sở Công an gặp người dân để lừa đảo

Theo kết quả điều tra ban đầu của Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Long Khánh, do có ý đồ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác để tiêu xài, Phạm Quốc Toản nghĩ ra cách "hóa thân" thành Cảnh sát. Toản lên mạng tìm kiếm rồi đặt mua một bộ quân phục cảnh sát hàm thượng úy và một bảng tên “Phạm Quốc Toản số hiệu 186-367”.

Khi đã sắm đủ bộ cánh oai phong, Toản ra tiệm cắt tóc chỉnh tề đúng theo điều lệnh của ngành CAND. Ngày 20-7, Toản khoác bộ cảnh phục trên đến quán giải khát trước cổng Công an TP.Long Khánh, gặp chủ quán là ông Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Tại đây, Toản xưng là "cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai" đang đi làm nhiệm vụ “tối mật” nên xin ở nhờ nhà ông vài hôm để mật phục theo dõi tội phạm. Sở dĩ Toản chọn quán nước đối diện trụ sở Công an là do y biết rõ những quán nước này có nhiều người dân ra vào chờ xử lý các vụ việc liên quan đến công an.

Không chút nghi ngờ khi nghe “anh cảnh sát” giới thiệu là cán bộ Công an tỉnh, ông Nhật đồng ý cho Toản ở nhờ với mục đích góp phần cùng tham gia phòng chống tội phạm.

Trong khoảng thời gian này, tại quán nước của ông Nhật có anh Trần Thành Trung (32 tuổi, ngụ H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) ghé vào uống nước và kể cho ông Nhật nghe về việc đang bị Công an TP.Long Khánh tạm giữ xe, do liên quan đến vụ tai nạn giao thông mà cơ quan này đang thụ lý điều tra.