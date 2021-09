Bắt kẻ giả danh 'Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ' để qua chốt kiểm soát

Kiểm tra trên xe ô tô trên, Công an phát hiện và tạm giữ: 01 áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt (màu sắc giống áo của cán bộ thanh tra); 01 cặp cầu vai nền màu đỏ, viền màu bạc, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu trắng; 01 cặp cành tùng (ve áo) bằng kim loại màu trắng; 01 bảng tên nền màu xanh có hàng chữ Trịnh Đình Hải - Thanh tra Chính phủ, chức vụ: Vụ trưởng; 01 thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải, chức vụ: Phó phòng xử lý sau thanh tra, cơ quan Bộ Y tế; 01 giấy xác nhận đi lại do Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài cấp cho Trịnh Đình Hải để đi làm việc bên ngoài và vào làm việc tại phường Trảng Dài; 01 giấy đi đường về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội do UBND P.Long Bình cấp cho Trịnh Đình Hải; 01 CMND mang tên Trịnh Đình Hải (SN 1988, địa chỉ: 28/15/15, KP6, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai); 01 thẻ CCCD mang tên Trịnh Đình Hải (SN 1981, địa chỉ: 37 Hùng Vương, P.Điện Biên, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang đối với Trịnh Đình Hải về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tạm giữ toàn bộ số tang vật trên.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã tiếp nhận đối tượng, hồ sơ vụ việc và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Đình Hải tại phường Tam Hiệp và phường Trảng Dài.