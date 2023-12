Bắt kẻ giả danh người thân ở nước ngoài của bị hại, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt giam Phan Huỳnh Quỳnh Như - kẻ giả danh người thân của nạn nhân để lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được trình báo của người dân trú đường Hà Huy Giáp (phường Vỹ Dạ, TP Huế) về việc bị kẻ không rõ danh tính sử dụng các tài khoản Zalo giả danh người thân lừa đảo qua mạng rồi chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ kẻ thực hiện hành vi lừa đảo trên là Phan Huỳnh Quỳnh Như (SN 1997, trú 4/289 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế).