Bắt kẻ giả danh công an nhận hàng tỷ đồng ‘chạy án’

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Vũ Anh Tuấn (SN 1975, trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng thông qua các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Anh Tuấn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)