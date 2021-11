Bắt kẻ chuyên đột nhập các công ty, trường đại học trộm gần 1,3 tỷ đồng

Theo đó, ngày 8-11, Công an TP. nhận được thông tin về vụ xảy ra tại TP.Vinh (Nghệ An) và hiện đối tượng đang bỏ trốn vào TP.Đồng Hới. Nhận được thông tin, Công an TP.Đồng Hới đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành rà soát, truy bắt.