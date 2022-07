Bắt kẻ cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn khống hàng trăm tỷ đồng ở Hải Dương

Sáng 15/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm người chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú (SN 1985, thường trú tại xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) và những người liên quan về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".