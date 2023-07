Bắt kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, tranh giành đất ở Phú Quốc

Nhằm đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm do Cường Kobe cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án truy xét các vụ án, vụ việc có liên quan đến Lê Hoàng Cường và đồng bọn.

Từ cuối năm 2022 tới nay, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, trấn áp, triệt xóa hàng loạt băng nhóm giang hồ ở Phú Quốc và các đảo khác của tỉnh Kiên Giang.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc đã bắt giữ 3 băng nhóm cộm cán ở Phú Quốc, gồm: băng "Cọp Bãi Bổn" do Văn Thế Sự cầm đầu; băng “nông trường” do Nguyễn Phi Vũ (tự Vũ Công) cầm đầu và băng của Cường Kobe.

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)