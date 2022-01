Bắt kẻ bỏ thuốc mê vào bia cho tài xế uống để cướp taxi, trốn truy nã 17 năm

Khi công an vào cuộc điều tra, Hà và Tâm bị bắt, còn Hòa bỏ trốn tại nhiều địa phương khác nhau. Sau 17 năm trốn truy nã, Hòa cùng vợ con ra Đà Nẵng sinh sống. Tại Đà Nẵng, Hòa không giao tiếp với người ngoài, không đăng ký tạm trú để tránh sự chú ý của cơ quan công an.

Qua công tác nắm địa bàn, tối 20/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu và Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Hòa.

XUÂN TIẾN