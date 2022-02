Bắt kẻ bán ma tuý khiến 1 người sốc thuốc tử vong ở quán karaoke

Từ chứng cứ thu thập được khớp với lời khai của các đối tượng, Công an TX Quảng Yên triệu tập Duy để điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 1/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định về việc truy nã bị can đối với Duy về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 24/2, lực lượng Công an xã Liên Vị đã bắt được Duy khi tên này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tiền Phong.