Bắt 'hot girl' 22 tuổi điều hành đường dây mại dâm có người mẫu, hoa khôi

Trước đó, ngày 27/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Công an quận 5, Công an quận 10 đã kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn quận 5 và quận 10.

Tại 2 phòng ở khách sạn Athena, địa chỉ 280 Tô Hiến Thành (quận 10), cảnh sát bắt quả tang V.N.T.M.U. (SN 2000, người mẫu ảnh) và T.T.H. (SN 1996, hoa khôi - một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam) đang bán dâm giá 50 triệu đồng/lượt.

Tại phòng 101 và 302 khách sạn Bonita số 570 Trần Hưng Đạo (quận 5), cảnh sát bắt quả tang 2 hot girl (trong đó 1 người hiện là sinh viên một trường đại học và 1 người là hot girl) bán dâm với giá 14 triệu đồng/lượt.

Tại cơ quan công an, cả 4 gái bán dâm khai nhận được Hạnh và Liên môi giới đi bán dâm tại khách sạn Athena và Bonita với giá từ 14 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lượt.