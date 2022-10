Bắt hai thanh niên đăng 7.000 video khiêu dâm lên Telegram

Ngày 19/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Cao Minh (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Trần Văn Phúc (24 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, đang cư trú tại TP.HCM) để điều tra hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Nghi phạm Minh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Cần Thơ) phát hiện nhóm người người sử dụng mạng xã hội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính bằng hình thức nhận tiền thông qua tài khoản ngân hàng.