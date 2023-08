Bắt hai kẻ sát hại nam thanh niên ở Bình Dương khi trốn xuống Tiền Giang

Khoảng 19h tối 1/8, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thuận An, Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt được hai nghi phạm. Cả hai thừa nhận hành vi giết người để cướp tài sản. Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai đối tượng và sẽ di lý về Bình Dương để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam thanh niên. (Ảnh: TL)