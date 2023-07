Bắt giữ 'tú ông' trong đường dây môi giới mại dâm ở Huế

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Sơn (SN 1972, trú tại tổ 16A, khu vực 5, phường Trường An, TP Huế) về hành vi môi giới mại dâm.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Đặng Văn Sơn về hành vi môi giới mại dâm. (Ảnh: Công Quang)