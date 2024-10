Bắt giữ thiếu niên 14 tuổi cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ 60 tuổi

Thiếu tiền tiêu xài, N.M.H. (14 tuổi) cướp điện thoại và tiền, rồi đưa nạn nhân là phụ nữ 60 tuổi vào lô cao su để hiếp dâm. Ngày 27/10, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ N.H.M (14 tuổi, ngụ xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng) vì hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm xảy ra vào ngày 26/10 tại vườn cao su thuộc tổ 1, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng. Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, nên N.H.M đã nảy sinh ý định cướp tài sản. N.H.M tại cơ quan điều tra. Khoảng 18h ngày 26/10, M. đi xe máy đến đoạn đường đất tại tổ 1, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng thì phát hiện bà H. (sinh năm 1964, ngụ xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng) đang đi xe máy một mình. Thấy bà H. là “con mồi” phù hợp, M. tăng tốc đuổi theo và chặn đầu xe của bà. M. khống chế bà H., cướp một điện thoại di động và 100 ngàn đồng. Sau đó, tên này ép bà H. vào lô cao su và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau gây án, M. nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng đã triển khai truy xét và bắt giữ N.H.M ngay sau đó. Tại cơ quan công an, M. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hoàng Thọ