Bắt giữ 'nữ quái' cầm đầu đường dây đánh bạc trên mạng quy mô gần 100 tỷ đồng

Nguyễn Văn Đô (SN 1987, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Hà Hữu Mạnh (SN 1988, trú tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Trần Hải Đức (SN 1995, trú tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Lê Tuấn Sơn (SN 1994, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Xuân Long (SN 1996, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Phan Khắc Hiền (SN 1991, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hồng Diên (SN 1985, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An), Hoàng Hải Yến (SN 1985, trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1995), Ngô Thị Thùy Vân (SN 1985), Hà Thị Hoài (SN 1984) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1991) đều trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 21/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ và Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét, bắt giữ, triệu tập 11 đối tượng là cấp dưới trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trú tại địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An.

Qua khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tiếp đó vào ngày 28/7/2023, các tổ công tác thuộc lực lượng Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị có liên quan đã bất ngờ tiến hành triệu tập, bắt giữ thêm 9 đối tượng khác tại nhiều địa bàn khác như Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang.