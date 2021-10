Bắt giữ nữ "đại tá an ninh" giả

Do tin tưởng Lan là công an, chồng lại là nhà báo nên vợ chồng anh V đã chuyển khoản cho Lan 800 triệu đồng. 2 ngày sau, Lan lại năn nỉ anh V vay "nóng" giúp 400 triệu đồng với lãi suất như lãi ngân hàng trong thời gian 1 tháng. Anh V đã vay mượn bạn bè được số tiền 200 triệu đồng gửi cho Lan. Đến ngày trả tiền vay "nóng", anh V đến nhà Lan nhưng Lan lấy lý do chưa thu xếp được, sổ tiết kiệm chưa đến ngày rút, chỉ đưa cho anh 88 triệu đồng, nói đây là tiền lãi từ vé máy bay và tiền trả lãi của 200 triệu đồng vay "nóng", hẹn 1 tháng sau sẽ trả hết. Qua tìm hiểu, anh V được biết bản thân mình không phải là bị hại duy nhất...

Cơ quan điều tra đã triệu tập Mai Thị Lan để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Lan thừa nhận vay tiền của anh V, nhưng đến nay không có khả năng trả lại. Về quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng, Lan khai năm 2018 đã lên mạng xã hội đặt làm giả với giá 2 triệu đồng. Khoảng tháng 7-2021, Lan đã xé bỏ quyển sổ này, vứt thùng rác.

THANH HẢI